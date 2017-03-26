瑞典強逼跨性別者絕育 擬賠每人77萬元
瑞典衛生部長今天表示，計畫賠償在變性手術期間被迫絕育的跨性別者每人22萬5000克朗（約新台幣77萬5000元）。
法新社報導，瑞典衛生部長威克斯楚（Gabriel Wikstrom）告訴「每日新聞」（Dagens Nyheter），政府將推出1項法案，補償為了完成變性手術而被迫依法接受絕育手術的每個人22萬5000克朗。
1972年至2013年間，法律要求那些想要變換性別讓當局正式認可的跨性別者，接受絕育手術。
但在2012年12月，瑞典1個法庭裁定這項措施有違憲法，也違反「歐洲人權公約」（European Convention on Human Rights）。1個月後，禁止絕育的命令生效。
威克斯楚說：「先前存在的絕育要求，與現今社會的理念不符，政府也相信此要求並不正確。」
瑞典女同性戀、男同性戀、雙性戀與跨性別者權利聯盟（RFSL）讚賞政府修法，稱此舉為世界首例。
不過，RFSL表示，將推動爭取更高的賠償。（譯者：中央社周莉芳）1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。