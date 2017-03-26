瑞典強逼跨性別者絕育 擬賠每人77萬元

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瑞典衛生部長今天表示，計畫賠償在變性手術期間被迫絕育的跨性別者每人22萬5000克朗（約新台幣77萬5000元）。

法新社報導，瑞典衛生部長威克斯楚（Gabriel Wikstrom）告訴「每日新聞」（Dagens Nyheter），政府將推出1項法案，補償為了完成變性手術而被迫依法接受絕育手術的每個人22萬5000克朗。

1972年至2013年間，法律要求那些想要變換性別讓當局正式認可的跨性別者，接受絕育手術。

但在2012年12月，瑞典1個法庭裁定這項措施有違憲法，也違反「歐洲人權公約」（European Convention on Human Rights）。1個月後，禁止絕育的命令生效。

威克斯楚說：「先前存在的絕育要求，與現今社會的理念不符，政府也相信此要求並不正確。」

瑞典女同性戀、男同性戀、雙性戀與跨性別者權利聯盟（RFSL）讚賞政府修法，稱此舉為世界首例。

不過，RFSL表示，將推動爭取更高的賠償。（譯者：中央社周莉芳）1060326

(中央社)