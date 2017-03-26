LPGA》錢珮芸起亞賽T23 決賽輪爭前10

錢珮芸起亞菁英賽前3輪並列第23。(資料照 TLPGA提供)

前兩輪以並列第8晉級起亞菁英賽的新人錢珮芸，26日第3輪沒能延續前一天飆出66桿氣勢，只打出3鳥3柏忌平標準桿72桿，以211桿(-5)下滑至並列第23，落後領先的韓國女將李美林8桿(203桿)，雖爭冠希望渺茫，但最後1輪仍有機會爭搶LPGA生涯首場前10。

前3輪共有5位選手以208桿並列第8，錢珮錢只差3桿，只要決賽輪再有第2輪絕佳表現，就有希望以前10作收。

今年25歲的錢珮芸，去年在LPGA次巡Semetra奪得1冠，以年度獎金榜第10取得今年LPGA參賽卡，起亞菁英賽是她LPGA菜鳥球季第4戰，前3場2場未晉級，另在本田泰國賽獲得並列第16，是位具競爭力的新秀。

台灣6女將只有錢佩芸與龔怡萍2人晉級，龔怡萍仍在低檔徘徊，26日揮出72桿，以218桿並列第65。

韓將李美林第3輪揮出67桿衝上榜首，同是韓國選手許美貞揮出66桿，以1桿之差躍居第2，去年「最佳新人」田仁智靠著67桿，上升至與美國老將柯兒並列第3，2人總桿206桿，落後李美森3桿。

(中時電子報)