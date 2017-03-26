LPGA》錢珮芸起亞賽T23 決賽輪爭前10
前兩輪以並列第8晉級起亞菁英賽的新人錢珮芸，26日第3輪沒能延續前一天飆出66桿氣勢，只打出3鳥3柏忌平標準桿72桿，以211桿(-5)下滑至並列第23，落後領先的韓國女將李美林8桿(203桿)，雖爭冠希望渺茫，但最後1輪仍有機會爭搶LPGA生涯首場前10。
前3輪共有5位選手以208桿並列第8，錢珮錢只差3桿，只要決賽輪再有第2輪絕佳表現，就有希望以前10作收。
今年25歲的錢珮芸，去年在LPGA次巡Semetra奪得1冠，以年度獎金榜第10取得今年LPGA參賽卡，起亞菁英賽是她LPGA菜鳥球季第4戰，前3場2場未晉級，另在本田泰國賽獲得並列第16，是位具競爭力的新秀。
台灣6女將只有錢佩芸與龔怡萍2人晉級，龔怡萍仍在低檔徘徊，26日揮出72桿，以218桿並列第65。
韓將李美林第3輪揮出67桿衝上榜首，同是韓國選手許美貞揮出66桿，以1桿之差躍居第2，去年「最佳新人」田仁智靠著67桿，上升至與美國老將柯兒並列第3，2人總桿206桿，落後李美森3桿。
(中時電子報)
關鍵字：希望
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。