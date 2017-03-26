MLB》歐多爾樂耍水手國王 打擊卻持續低迷

甫獲大約的歐多爾(中)看到國王經過，冷不防潑得他一身濕。(截自大聯盟官網)

歐多爾(Rougned Odor)剛與遊騎兵簽下6年大約，此時此刻心情想必是相當不錯，26日遊騎兵對決水手熱身賽時，竟還有閒在準備上場守備時，用水「偷襲」從場邊路過的委內瑞拉同胞「國王」費南德茲(Felix Hernandez)，但最終遊騎兵1比3不敵水手，連10個打數繳白卷的他，恐怕賽後是笑不出來了！

據資深記者黑曼(Jon Heyman)報導，曾與包爺上演「全武行」的歐多爾，上季繳出打擊率2成71、上壘率2成96、長打率5成02成績，另有33轟；儘管整體貢獻度(WAR)2.4不算特別凸出，但已是遊騎兵不可或缺的二壘戰力，也讓年僅23歲的他，獲得6年4950萬美金(約台幣15億)、附有第7年選擇權的大約肯定。

人逢喜事精神爽的歐多爾，比賽間看到國王，還冷不防的用水瓶替路過的國王「消暑」。只是這一潑，卻沒讓歐多爾把連7打數無安打的冷手感潑掉；此役他扛先發四棒二壘手，3打數沒能敲安，遊騎兵打線也遭水手歐沃頓(Dillion Overton)領軍的投手群壓制落敗，以戰績12勝16敗，與老虎並列美聯春訓賽倒數第2。

(中時電子報)