澎湖第七海岸巡防總隊查獲私釀酒品
海巡署澎湖第七海岸巡防總隊尖山安檢所25日執行貨檢勤務時，於尖山6號碼頭貨輪卸貨區查獲私釀酒品，全案依違反菸酒管理法送辦。
25日中午12時許，尖山安檢所執勤同仁執行貨物檢查勤務時，發現約6瓶約4.2公升不明酒品，安檢所同仁立即通報總隊司法組及澎湖縣政府財政處協助處置，同時聯繫貨主前來說明。經澎湖縣政府財政處人員到場判定，確認該不明酒品為私釀酒，隨後將該批酒品查扣帶回檢驗，後續將依違反菸酒管理法函送澎湖縣政府辦理。
第七海岸巡防總隊表示：澎湖地區經常查獲民眾寄運私釀酒情事，然而未經檢驗之酒品，對民眾健康相對沒有保障。海巡署推動「安康專案」，為避免不法酒類輸入澎湖，針對各類私酒、私菸，必定嚴格查緝，同時也呼籲民眾不要購買來路不明或未經主管機關檢驗核可之菸酒，如有發現任何不法情事，請立即撥打海巡「118」免費報案專線。
海巡署各項服務及救助皆秉持「廉能是政府的核心價值，堅持廉潔、拒絕貪腐」的原則，不收取任何費用及饋贈，若有發現貪瀆情事，請撥打廉政檢舉專線0800-286-586。
(中時)
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