桃機白牌車黃牛攬客 送台中到家叫價1千

我要評比

政府強力作為終於讓Uber停業，不過，對桃園機場存在已久的機場黃牛束手無策，隨廉價航空航班增加，黃牛攬客更猖狂，白牌車從機場送旅客到台中住家僅要新台幣1000元，吸引旅客。

根據桃機一般合法租車公司的接送價目表，桃園機場到台中，最便宜國產2000cc的汽車，單趟約新台幣2500元；不過，不少旅客在桃園機場搭過更便宜的白牌車，同樣從機場送到台中住家，最低叫價1000元。

這些機場黃牛會選擇在班機落地尖峰時段出現，例如中午12時至下午2時、晚上7時至10時及深夜或清晨，並主打機場到台中，尤其深夜時段，因客運及排班計程車少，生存空間更大。

在桃機拉客的白牌車，黃牛會直接到出境大廳攬客，並私下議價，價格都比合法租車便宜很多，對想省錢旅客是一大吸引力。

桃園機場也清楚機場黃牛拉客情形，但機場保全人員並無公權力，僅能驅趕或協調航警取締。

家住台中的李先生說，他如果搭240元客運至台中市區，再加上回到家的計程車車資，總花費大概也要800元，桃機白牌車開出1000元的價格，真的很吸引人。

但也有民眾認為，桃機黃牛一樣擾亂市場秩序，政府應用取締Uber標準，取締桃機白牌車。1060326

(中央社)