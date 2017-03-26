論文造假 教部研擬追回學術獎項和獎金

台大論文案讓高教聲譽受影響，教育部今天表示，將修正國家講座和學術獎設置辦法，若違反學術倫理，在得獎前將撤銷資格，得獎後將追回證書和獎金。

為獎勵學術研究，提高教學與研究水準，教育部設置國家講座和學術獎，國家講座設置期限為3年，教育部每年獎助每位主持人新台幣100萬元（含講座主持人個人獎金及教學研究經費各50萬元），3年合計300萬元；學術獎得獎人則獲頒榮譽證書及獎金60萬元。

台大教授郭明良和台大校長楊泮池日前捲入論文違反學術倫理案，引發社會關注，而楊泮池在2002年獲得學術獎，2007年至2010年獲國家講座；郭明良曾在2008年獲得學術獎。

教育部高教司長李彥儀表示，根據設置國家講座設置，國家講座主持人必須聲望卓著，具引導學術思潮，樹立學術典範，若違反學術倫理規定，教育部可撤回獎項，但因台大論文事件，教育部認為乾脆直接將此規範放入要點，也有宣示作用。

為維護國家講座和學術獎的設立目的和聲譽，李彥儀指出，將修正兩獎項設置辦法的部分條文，明定得獎人「得獎前」若違反學術倫理，且足以影響遴選結果，或遴選過程和資料有不實、錯誤者，教育部應撤銷其資格，並追回證書及獎金；若得獎人於「得獎後」，有違反學術倫理且情節重大者，教育部應廢止其資格，追回發給的榮譽證書。

李彥儀指出，教育部近期仍在複審台大論文案的調查結果，但郭明良當時申請學術獎的送審作品確認有這次涉假論文，教育部可依規定追回當時的獎金及榮譽證書，而楊泮池得獎時期較早，當時送審的論文也不包括涉假論文，因此暫不受影響。1060326

(中央社)