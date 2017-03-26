港特首選舉 一小時投票率逾75%

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香港第5屆行政長官（特首）選舉今天上午舉行，截至上午10時左右，投票率已超過75%。

投票在灣仔會議展覽中心舉行，由上午9時到11時。

1194名選舉委員會委員上午9時起陸續到會議中心投票，3名候選人包括香港前政務司長林鄭月娥、前財政司長曾俊華和前法官胡國興在場外拉票。

香港民主黨主席胡志偉投票前向媒體說，民主黨一致提名候選人曾俊華，因為社會希望能選出一位可以修補社會撕裂、團結一致的候選人，而投票給曾俊華也代表給香港人一個機會。

前政務司司長、現任大陸全國政協常委唐英年向媒體說，他會投票給林鄭月娥，並相信選委會選出一位有心有力服務市民、具行政機關經驗的特首，以處理香港的複雜工作。1060326

(中央社)