杜特蒂：不應太依賴美 陸是緊密鄰居
菲律賓總統杜特蒂昨天表示，菲律賓不應太過依賴美國，中國大陸是菲律賓的鄰居，「我只想交朋友和做貿易，以便我人民將會快樂及使我們的國家進步」，希望陸方協助菲律賓發展農業。
大陸環球網今天引述「菲律賓商報」報導，杜特蒂（Rodrigo Duterte）25日出席菲律賓波吉農省（Bukidnon Province ）馬拉巴拉市（Malaybalay City）節慶活動期間演講時作上述表示。
杜特蒂說，中國大陸是菲律賓的鄰居。「我只想交朋友和做貿易，以便我的人民將會快樂及使我們的國家進步」，「中國為改善菲律賓提供了協助。」
他表示，中國大陸目前不再限制菲律賓農產品，最近更接受菲律賓出口的全部香蕉，菲律賓出口到中國大陸的鳳梨為75%。他鼓勵當地農民種植可以出口到中國大陸的農作物，「中國將購買菲律賓的全部農產品，現在是菲律賓農業產品出口的好機會。」
杜特蒂提到，當菲律賓出口農產品去美國的時候，美國政府對菲農產品實施產品標準，致使拒絕菲律賓的出口。可是，當菲律賓開始出口農產品到中國大陸時，美國也開始接受菲律賓的農產品。
為此，他表示，「我們與美國仍然是朋友，但我們不應該再太過依賴美國，因為我們有緊密的鄰國朋友，例如中國。」
此外，杜特蒂在演說時也提到將不會與任何國家結成軍事聯盟。
中國大陸駐菲律賓大使趙鑑華25日也出席節慶活動。杜特蒂則表示，這在過去是很難得的，並稱中國大陸大使出席具有意義，將有助中菲外交關係。1060326
(中央社)
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