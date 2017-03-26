指瑞士集會挺恐怖主義 土召瑞代辦抗議

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土耳其外交部今天召喚瑞士駐安卡拉代辦，抱怨瑞士首都伯恩（Bern）1場抗議活動支持恐怖主義，還出現呼籲刺殺土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）的標語。

路透社報導，數千人今天稍早參加伯恩這場示威，其中包括庫德族在內。活動呼籲大家在土耳其4月16日的公民投票投下「反對」票，以免讓艾爾段因修憲獲得更大權力。

土耳其外交部表示，希望瑞士當局會對伯恩這場示威活動展開刑事調查。

示威主辦人之一、瑞士社會民主黨（Social Democrats）發言人索格（Michael Sorg）證實活動中有反艾爾段的標語。

他說：「這是唯一不得體的海報，其他海報都相當合宜。」

艾爾段本人今天也抨擊瑞士說，恐怖組織的支持者也參加了示威。

艾爾段提及畫有他被1把槍指著的海報說：「有沒有可能是有這種心態？這種認知呢？」1060326

(中央社)