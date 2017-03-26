澎湖環保戲劇競賽 4／26報名截止

澎湖縣政府環境保護辦理之「106年澎湖縣環保戲劇工作坊」，已於3月12日結訓，共有9個單位，總計49人參加。

環保戲劇競賽由環保署主辦，藉由戲劇方式傳達環境保護、環境教育之觀念，有別以往的環境保護題材，今年特別訂定須將「循環經濟」、「清淨空氣」、「無塑海洋」及「關懷大地」四大主軸融入戲劇表演之中，藉此環保局特辦理本次戲劇工作坊，並邀集縣內外講師共同針對劇本寫作及四大主軸進行講授。

工作坊首先由執行單位為106年度環保戲劇競賽賽程及規則進行講解後，由洪國雄老師開場，講授澎湖海洋環境相關議題，從海洋、潮間帶、漁民到一般民眾，進行一系列精闢的介紹。接著由「那個劇團」戲劇總監楊美英老師，講述戲劇劇本的基礎概念，從故事、劇情，指導學員故事架構及邏輯，並以優良劇本為範例，將劇本寫作變得簡單容易，讓學員們可以寫出架構完整之劇本。

最後則由取得環境教育人員認證，臺中科技大學葉凱翔老師，針對本次環保署訂定之戲劇四大主軸作解說，指導學員除了四大主軸外，劇本寫作上，葉老師建議以「澎湖在地」為出發點，澎湖有別於臺灣本島及其他離島，有獨特的生態環境與生活經驗，應藉此發展具環境教育特色之劇本，以彰顯澎湖縣的環境教育特色。

澎湖縣初賽活動己開始受理報名，報名日期自即日起至4月26日（三）截止，本年度演出主題為「循環經濟」、「清淨空氣」、「無塑海洋」、「關懷大地」四大主軸，參賽隊伍可擇一項，將其環境教育意涵融入表演之中。初賽評選作業採書面劇本審查與表演評審兩階段，表演評審預訂於5月28日（日）假澎湖縣特殊教育資源中心(特教館)辦理，最後選出正取2隊及備取2隊，前2名將代表本縣參加南區複賽，若再晉級，可進入全國決賽。凡入選參加表演評審之隊伍即可獲參加獎新臺幣5000元整。

有關環保環保戲劇競賽及戲劇工作坊，請逕上澎湖縣環保局網站瞭解，網址: http://www.phepb.gov.tw/ch/index.jsp，若有相關疑異，請洽本活動承辦單位:深耕文化工坊或主辦單位:澎湖縣政府環境保護局。

(中時)