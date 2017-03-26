「野田妹」上野樹里太任性 日電視台氣封殺

上野樹里被爆耍大牌。（圖／達志影像）

「野田妹」上野樹里去年和大她10歲的搖滾樂團「TRICERATOPS」主唱兼吉他手和田唱閃婚，不過原先她接拍的新劇《我，是你命中注定的人》卻傳出臨時喊卡，讓製作單位措手不及，更有傳日本電視台受不了她的任性，決定封殺她！

上野樹里原先將和龜梨和也、山下智久合作新劇《我，是你命中注定的人》，不過「日刊cyzo」爆料，上野樹里就在這個月初臨時辭演，讓製作單位相當頭大，至於辭演原因更是眾說紛紜，有傳她嫌酬勞不夠高、也有指她不太願意和不太會演戲的傑尼斯男星合作。

而日本電視台對於上野樹里的任性也不再容忍，報導指他們決定封殺上野樹里，其他電視台也決定跟進觀望。由於該劇原先鎖定的女主角其實是長澤雅美，但她之後有意赴美進修，第二人選北川景子也沒有檔期，最後才考慮上野樹里，儘管先前就傳出她耍大牌風聲，可電視台看在她演技上還是決定選擇，怎知最後竟臨時辭演，至於女主角一缺最後則由木村文乃遞補。

(中時電子報)