改名無效「冒險」偷豬肉被逮
57歲賴姓男子，因名字諧音「冒險」，老是喜歡鋌而走險犯竊盜案，他怪父親為他取的名字不好而去改名，沒想到還是「冒險」去偷了一大塊豬肉，打算做起無本生意，卻遭警方識破逮人。
霧峰分局霧峰派出所巡佐陳弘岳、警員劉偵慶日前在下午1時多，經過霧峰區中正路立法院中部辦公室藍球場旁，發現一部機車腳踏板上放了一大塊未分切的豬肉（經秤重約83台斤），懷疑不單純，而上前查看。
警方查詢該機車車主身分，發現是竊盜前科累累的賴姓男子，立即在現場周邊尋人，一見賴男現身，立即詢問：「這麼大塊的豬肉是哪來的？」
賴男先是支支吾吾的回答不出來，最後才承認是趁著凌晨3時許，騎機車到霧峰區錦州路豬肉攤，趁老闆不在場時竊取豬肉，準備拿到立法院中部辦公室藍球場旁做「無本生意」，沒想到還沒開張，就已經被警方逮捕，還大嘆自己真倒楣。
警方查出，原來賴男有一個響亮的名號，叫做「冒險」，是他的原名「阿顯」諧音，但他自己嫌父親幫他取的名字不好聽，認為都是這樣才會「害」他經常鋌而走險去犯案；在父親過世後，他就決定去改名，打算洗心革面、重新做人，但改名顯然不奏效，他改不掉竊盜惡習，還是栽在警方手裡。
(中時)
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