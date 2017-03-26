記得這隻險遭膠帶綁斷嘴的狗嗎？法官判兇手...

凱特琳2015年6月接受獸醫治療後的模樣。(美聯社)

凱特琳昨天接受健康檢查。(圖取自查爾斯頓動物協會的Instagram)

前年美國南卡羅來納州一隻比特犬被人發現嘴鼻部遭到膠帶綑綁多圈，使得它舌頭外吐、嘴鼻部嚴重變形，它的前主人William Dodson今因此被法官判刑5年有期徒刑，是該州對虐待動物罪最高的刑責。

根據美聯社(AP)報導，儘管如此但Dodson已因其他槍枝相關的罪名入獄服刑，這個新的判決結果不會再延長他的刑期。法官Markley Dennis在庭審中對他說：「我多希望能判多一點刑期給你。」

Dodson在2015年3月被警察攔查，檢方說他在逃離警方追捕時丟棄了一把上了膛的手槍、古柯鹼和大麻。

當年Dodson將當時僅15個月大的比特犬凱特琳用鐵鍊鎖在家外，並用膠帶緊緊纏繞它的嘴鼻部9圈，所幸凱特琳逃脫並被人發現，獸醫估計在被人發現前，它的嘴鼻已經被綑綁住了36個小時。

凱特琳嘴鼻部受傷的慘狀被媒體播報後立即引發眾怒，凱特琳的傷勢嚴重、失去部分舌頭，也需要經過多次手術，它的嘴鼻部將留下永遠的疤痕。查爾斯頓動物協會(Charleston Animal Society)的執行長Joe Elmore說，凱特琳現在已經有了新家和新主人，但是仍出現焦慮和壓力的徵狀。

(中時電子報)