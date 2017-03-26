高架橋下 也能有濃濃文青風
談到高架橋下的空間，陰暗、潮濕還有轟鳴的交通噪音是一般人的第一印象，在台灣除了當停車場外，往往就是聊備一格規劃成休憩與公共藝術品空間。東京去年底又開張了一個購物觀光的好去處，集合了潮牌、美食與文創商品，位置就在電車高架橋下。
「中目黑高架下」位於東急東橫線電車高架橋下，「中目黑高架下」長達七百多公尺共有28間店進駐。中目黑站附近原本就是商業繁榮人流較多之處，也是目黑區中心車站，在此寸土寸金之處，高架橋下空間利用卻一直處於閒置狀態，直到「中目黑高架下」的概念成形。
根據「中目黑高架下」官網介紹，該處設計理念就是分享，總長超過七百公尺的空間，所有店舖都共享一個屋簷，可以在繁華的商業區中享受如小鎮般的悠閒，行人也能享受該購物中心所提空的公共空間。
「中目黑高架下」有著所有高架橋下採光等各方面先天的限制，但是整體設計簡單、低調，在人流極多之處猶如一處綠州可供精神放鬆。除了各式美食與服飾店外，風格獨具的蔦屋書店也在此展店，而這些商家門市設計各有巧思，內涵卻高度統一毫無突兀之處。「中目黑高架下」離國人赴東京旅遊的熱門地點代官山也很近，能串聯成優雅閒適的文青之旅。
(中時電子報)
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