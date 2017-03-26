大陸首條無人駕駛地鐵 2017將建成
中國大陸首條國產無人駕駛的地鐵將在今年內於北京建成。這條「燕房線」的經驗將作為北京未來更多無人駕駛地鐵路線的參考。
去年底已有無人駕駛列車在香港地鐵行駛，上述北京地鐵「燕房線」則是大陸內地首條全國產的無人駕駛線路。
新華社報導，燕房線所使用的地鐵列車由北京市軌道交通建設管理有限公司主導、中車青島四方機車車輛股份有限公司等多家單位聯合研發，核心技術全部實現自主化，目前已進入列車調試階段。
燕房線位於北京西南部，全長約16.6公里，共設有9座車站，預計列車最高運行速度可達每小時100公里，共4輛編組，最大載客量為1262人。
報導說，除了無人駕駛的「燕房線」，今年北京還將開通西郊線和S1線（石門營至金安橋）2條軌道線路，其中西郊線為北京首條現代有軌電車線路，S1線為北京首條中低速磁懸浮線路。
2017年北京將推進20條、超過350公里的在建線路。1060326
(中央社)
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