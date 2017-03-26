離奇車禍！ 騎士倒了 機車還在跑

車禍發生後警消立刻趕往現場救援。（陳俊雄翻攝）

汽機車對撞，陳姓騎士在對撞後滑入計程車底，機車在無人行駛下又繼續前行，並撞爛了迎面而來的對向寶馬汽車車頭。(影音來源/youtube帳號:中時電子報)

最近這幾天大雨滂沱，沈姓計程車司機25日晚間10時許開車左轉卻疑未禮讓直行機車，加上陳姓機車騎士又疑似超速行駛，陳姓騎士在對撞後滑入計程車底，機車在無人行駛下又繼續前行，並撞爛了迎面而來的對向寶馬汽車車頭。目前陳姓機車騎士送醫急救後仍在加護病房觀察，肇事原因正由三峽警分局調查中。

警方表示，昨日晚間22時17分左右，59歲沈姓計程車駕駛駕車行經鶯歌區尖山路與國中街口，在左轉國中街時疑因下雨視線不佳，加上疑未禮讓對向直行機車先行，21歲陳姓男子又疑似超速行駛，導致兩車對撞。

陳男撞車後滑入計程車車底，至於他騎乘的機車也在撞擊後繼續前進，和計程車後方而來由沈男駕駛寶馬汽車擦撞。鶯歌消分隊據報前往救護，發現陳姓機車騎士腦部出血、頸部骨折、額頭撕裂傷、大腿燙傷等，經消防分隊使用千斤頂與枕木將車子頂高後，才將陳男救出送往亞東醫院急救，目前仍在加護病房治療。

警消人員試圖將卡在車底的陳姓機車騎士救出。（陳俊雄翻攝）

陳姓機車騎士挨撞卡入車底，但他的機車又繼續前行，撞上了對向而來的寶馬轎車。（陳俊雄翻攝）

警方表示，沈姓計程車駕駛、與機車擦撞的沈姓汽車駕駛酒測值均為零，陳姓機車騎士則帶抽血檢驗，車禍肇事原因正由警方釐清中。三峽警分局也呼籲民眾下雨時要注意行車安全，切勿爭快搶道。

(中時)