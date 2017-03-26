伸手救就對了！動保人吳育才獲優秀青年表揚

吳育才（左）、李雅芬（右）榮獲優秀青年獎，青年節籌委會召集人黃振男(中)比大拇指稱讚。（廖素慧攝）

吳育才（右二）榮獲優秀青年獎，妻子賴咪莉（右）與動物守護團隊夥伴都欣喜。（廖素慧攝）

「不管救不救活，伸出手就對了」嘉義市動物守護協會理事長吳育才秉持這樣的信念，從國小5年級救治1隻受傷貓，到如今與妻子執手經營社團，伸出更多手救治送養流浪動物，榮獲表揚為優秀青年，今天接受副市長張惠博頒獎。

嘉義動物守護協會理事長吳育才說，念小5時向母親借了5000元救治1隻受傷的流浪貓，雖然最後沒有救回，但不後悔。「不管救不救活，我有伸出手就對了」，成年後他創業，並創立嘉義動物守護協會，與妻子賴咪莉及團隊幫助流浪動物，堅持「救治後送養」的作法，獲得認同及支持。

吳育才說，很開心獲得優秀青年獎，這是全國動保人士獲第1次獲獎，希望藉由得獎，讓更多人知道動保，有更多青年投入動保行列。

嘉義市政府今天有一場優秀青年表揚大會，活動由救國團青年節籌備委員會召集人黃振男主持，嘉義救國團策辦，接受各機關團體推薦嘉義縣市45歲以下、18歲以上的優秀青年，經評選後公開表揚就業輔導員李雅芬、吳育才等人，副市長張惠博代表市長涂醒哲頒獎。

(中時)