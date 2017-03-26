大甲媽祖通過民生地下道 罕見未搶轎
大甲媽祖鑾轎今天凌晨順利通過彰化市民生地下道，未發生搶轎衝突，歷年罕見，但民生路有兩派人叫囂，警方迅速平息衝突。
大甲媽祖遶境今天凌晨通過彰化市民生地下道，由於警方派出200名警力組成人牆防範衝突，加上綿綿細雨，媽祖鑾轎順利通過民生地下道，多年首見未發生搶轎衝突，甚至還比去年提早1個多小時通過。
為迎接媽祖鑾轎，民生地下道昨天晚間即聚集許多信眾，雖然天空下著細雨，仍不減信眾熱情，彰化警方派出大批人馬維持秩序，不僅由員警組成人牆隔開人群，同時淨空路口，當鑾轎通過地下道時，雖然傳出民眾互罵聲音，但在優勢警力護送下，鑾轎順利通過。
不過媽祖鑾轎通過民生地下道後，往前走到民生路時，卻有兩派黑衣人馬起衝突，警方迅速將兩派人馬隔開，衝突僅發生10多秒，並未擴大，媽祖鑾轎也未被搶轎，順利往前行，持續通過彰化市區。
媽祖鑾轎隊伍今天上午走到員林市，同樣吸引許多信眾迎接，婚姻平權大平台近百名成員則準備巨幅彩虹旗迎接媽祖鑾轎，成員希望「媽祖的愛不分異同」，眾人共同向媽祖祈願婚姻平權順利推動。1060326
(中央社)
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