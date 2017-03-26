陸影視圈大老頻砲轟 小鮮肉們這麼說

中國大陸娛樂圈近年吹起「小鮮肉熱」，許多年輕演員走紅影視圈，但卻也傳出使用替身等事件，引發大陸影視界大老不滿，更有身兼政協委員身分的資深演員在大陸兩會期間砲轟。

然而，被視為「小鮮肉」代表的大陸年輕演員則認為，觀眾喜愛美好事物是正常現象，演員心中知道希望成為什麼樣的人，好好努力就好。

綜合新浪娛樂等陸媒報導，常扮演皇帝、具中國大陸全國政協委員身分的陳道明，3月初出席中國人民政治協商會議接受採訪時談到，許多年輕演員為了不被市場邊緣化，有時候不得不隨波逐流。

陳道明說，「我覺得問題不出在他們年輕上，也不出在貌美上，是他們沒有一個正確的職業觀。」

他說，「現在動不動，什麼手破了，什麼哪兒摔傷了，什麼冬天在水裡頭。夏天穿著大皮襖就成了一個演員的功勞，你演員就應該吃苦，人家清潔工早上4點就早起，你還在被窩裡呢，怎麼說呢，你的職業就是這個。」

此外，香港導演爾冬陞日前出席活動接受訪問時也提到對「小鮮肉」現象的看法。他毫不諱言批評時下外貌清秀的小鮮肉型演員只追求賺錢，卻不磨練演技。

爾冬陞說，「我是過來人，應該偶爾提醒一下他們，因為現在世道太好，好幾千萬一部戲。當然為了掙錢、生活得更好也沒什麼錯，但你那麼早就把錢賺完你以後還能幹什麼，你就是個爛演員。」

對於許多前輩的頻頻砲轟，許多被視為「小鮮肉」代表的大陸年輕演員也有話要說。

對面外界對小鮮肉的爭議，大陸年輕演員楊洋先前受訪時表示，「大家真的是熱愛這份事業，所以我們心裡知道，我們想要的是什麼，我們想成為什麼樣的人，一定好好的去努力地付出，會為角色付出，最後讓角色得到觀眾的認可。」

曾演出導演徐克作品「西遊伏妖篇」的大陸演員吳亦凡則曾在接受訪問時，對自己被稱為「小鮮肉」的說法表示，「其實好像是，好像也不是，我也不知道，因為我自己也不覺得自己小鮮肉，小鮮肉跟我也沒什麼太大關係。」

但他也認為，確實因為現在網路發達，美好的事物太多了，大家開始變得特別苛刻，精益求精，希望看到最好的，「小鮮肉」熱潮「是正常的事情」。1060326

(中央社)