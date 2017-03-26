產業替代役 鍋貼四海遊龍再獲員額
鍋貼業者「四海遊龍」去年招募產業訓儲替代役，引發熱議，今年再度獲配6個員額。役政署今天表示，儲備人才為中階幹部，可能會有短暫時間要到第一線實習，絕不可能是長時間。
內政部去年起開辦「產業訓儲替代役」，根據內政部役政署公布「106年度產業訓儲替代役員額核配總表」，除機械、電子、半導體、金屬等產業別外，也有服務業。
服務業方面，最引人關注的莫過於四海遊龍食品股份有限公司獲配6人、統一超商股份有限公司32人、瓦城泰統股份有限公司15人、統一速達股份有限公司16人、大都會衛星車隊股份有限公司5人。
役政署副署長沈哲芳今天受訪表示，內政部2008年起推動研發替代役，適用產業範圍包含半導體、資訊、通訊、電子、機械、綠色能源及其他服務業等22大產業，提供碩士以上學歷役男於產業界服役機會；而去年起開辦產業訓儲替代役，適用對象擴及副學士（專科）以上學歷役男。
去年四海遊龍申請產業訓儲替代役，引發「鍋貼役」熱議，今年又再度獲配員額。沈哲芳表示，四海遊龍申請的是培訓中階管理幹部，剛開始可能會到第一線實習、了解狀況，無可厚非，但是很短暫的時間，可能1、2天，不會是很長的時間。如果產業認為有必要，且役男也能接受，役政署都尊重。
他也說，役政署有考核機制，會不定期考核，若役男認為與當初受訓條件不符，都可以反映，四海遊龍應該都符合規範，今年才會再核配6人。1060326
(中央社)
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