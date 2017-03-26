川習會將登場 司徒文：我有點害怕
美國總統川普及中國大陸國家主席習近平的「川習會」可能將在4月舉行，前美國在台協會處長司徒文今天表示「我有點害怕」，不知道川普是否有準備好，也不知道是否會對台灣不利。
台灣國家聯盟及民主台灣國際委員會今天舉辦「美國川普新政府與台灣戰略新佈局」研討會，司徒文（William A. Stanton）出席與談。
司徒文會前受訪時表示，總統蔡英文很努力維持兩岸和平、安全的現況，但中國大陸不滿意，想要九二共識，「問題是事實上沒有共識」，所以很困難，中國大陸應該尊重台灣人的看法、民意。
他表示，川普的顧問有些比較傳統、有些比較「革命性」，看起來真的想改變傳統政策方向，所以不知道川普在「川習會」上會說什麼，也不知道川普的幕僚是否了解中國大陸、台灣等亞洲的近況。
司徒文說，川普過去跟日本首相安倍晉三見面，聽說美方沒有會議紀錄，後來採用日本的紀錄與說法，但跟外國領袖對話，應該要具體了解彼此的意思，所以對於川習會，「我有點害怕」，不知道川普是否真的有準備好。也不知道，是否會對台灣不利，因為川普有許多矛盾，一切都很難說。
司徒文也說，川普過去提到台灣，一次是競選時說美國的工作機會流失到中、韓、台；一次是在推特發文，說美國軍售台灣數十億美元。可能因為川普是商人，多半都注意到貿易問題，也強調美國跟中國大陸最大的問題是貿易，與希拉蕊、歐巴馬不同，「好像他（川普）覺得民主人權不太重要」。1060326
(中央社)
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