JK羅琳火大了 全因英國主持人這句話

英國電視節目主持人凱蒂霍普金斯（Katie Hopkins）在倫敦恐攻後說「大家很害怕」，惹火許多倫敦人，以及「哈利波特」系列作者JK羅琳。

52歲英國籍馬樹德（Khalid Masood）22日開車在西敏橋衝撞行人，隨後持刀企圖衝入國會大廈，過程中刺殺員警，共造成4人身亡，他則被開槍擊斃。

凱蒂霍普金斯發言向來具有爭議性。她在接受福斯新聞（Fox News）訪問時說，「我很厭倦聽到媒體一直說，『我們不會被嚇倒，我們團結一致』。」

她說，「民眾很害怕這個特定宗教，這個被公車司機之子、穆斯林市長沙迪克汗（Sadiq Khan）推崇的宗教。民眾被嚇到了，民眾很害怕，民眾不團結。英國比以往任何時候更為分裂。」

憤怒的倫敦人馬上反擊，表示凱蒂霍普金斯憑什麼代表倫敦人。有些人在網路留言寫道：「滾開啦，凱蒂霍普金斯，我們好得很，謝謝。」

國會議員克萊弗利（James Cleverly）在推特說，「我今天搭火車去西敏寺。沒有人被嚇倒、害怕，或是分裂。請妳停止愚蠢、只為了搏版面的評論。」

有網友說，「我們很團結，一致認同凱蒂霍普金斯是個白痴。」

JK羅琳（J.K. Rowling）在推特發文表示，聽到凱蒂霍普金斯說倫敦人畏懼恐怖主義，讓她想到傾向姑息主義的約瑟夫甘迺迪（Joseph Kennedy）。

約瑟夫甘迺迪是美國總統甘迺迪的父親，當年他被美國總統羅斯福（Franklin D Roosevelt）派任為美國駐英國大使，在二次世界大戰時間，他寫了一封信給羅斯福，大大唱衰英國。

也有網友說，「不，凱蒂霍普金斯，是妳被嚇倒了，是妳很害怕，是妳不團結。」1060326

(中央社)