幼稚園參訪派出所 警用裝備開眼界

小朋友們參觀霧峰分局成功派出所，對警用長槍、盾牌等都十分好奇。（馬瑞君攝）

「再不聽話，就叫警察抓你去派出所。」家長對小朋友這樣的管教詞，現在可不奏效。大里區瑞城國小附設幼稚園小小幼童戶外教學，30位小朋友們直接到霧峰分局成功派出所參訪，長槍、防彈盾牌等讓小朋友瞪大眼，還發現警察叔叔原來很親切、不可怕。

小朋友們有秩序的進入派出所，受到成功派出所長游銘峰、員警們熱烈歡迎，讓他們一下子就嘰嘰喳喳熱絡起來；園方表示，希望藉由參訪派出所的行程，讓小朋友們了解，警察叔叔平日辛苦維持治安的工作內容、並且體驗警察平時勤務所使用的裝備及交通工具。

警方執勤時所使用的裝備防彈衣、反光背心、防彈頭盔、防彈盾牌、長槍等，一字排開擺放於桌上，小朋友們十分好奇蜂擁而上，另由員警林名緯、周大維為他們解說警用裝備的使用功能和宣導交通安全法規。

警員康永宏也帶領小朋友們至派出所外面，針對警用車輛作詳盡的解說，現場小朋友反應熱烈，紛紛舉手作答，深刻將交通安全法規觀念烙印在小朋友心中；解說完後，小朋友們便興奮地，輪流穿上警察執勤反光背心，戴上帽子，並紛紛坐上巡邏車內了解巡邏車內的設備，體驗不同的感覺，搶著拍照留下紀念。

(中時)