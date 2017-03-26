澎湖端午節機位預定自27日早開放

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澎湖觀光季即將開展，機票一位難求，因應端午節連續假期，澎湖縣政府協調航空公司將提供699架次、釋出7萬1133個座位數，27日上午8時起統一開放訂位。

今年端午節連續假期於5月27日(週六)起至5月30日(週二)止，縣府陳報交通部民航局積極協調各家航空公司調度班次疏運人潮。

民航局指出，104年起實施3天以上連續假期機票增加「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制措施，落實有限的空運資源充分利用，旅客訂位後未搭乘的比例明顯降低。

因此，尖峰時段5月26日至28日台灣出發至離島方向、5月29日至31日離島出發回台灣方向的機票，屆時也將比照前述機票限制作法。

縣府旅遊處表示，這次澎湖航線(不含馬公-金門航線)已協調有699架次、7萬1133個座位數，應可因應輸運現況需求。

旅遊處呼籲鄉親外出旅遊或返鄉應儘早行程規劃，提前向各航空公司訂位購票、或索取候補電代，以利縣府商請民航局協調各航空公司調度增加班機，如訂不到機位也可逕洽縣府鄉親機位需求服務平台登記。

縣府再次提醒旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依規定辦理退票，以維護自身權益。

(中時)