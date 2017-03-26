嫦娥奔月足跡 藏在藍色月亮灣

一對光腳印在藍色月牙形湖灣停留，在平靜如鏡的水面上特別顯眼，新疆喀納斯有這麼一處月亮灣，在林木茂盛的峽谷中，湖水悠悠地流徜著，從春天到秋天、從白天到太陽逐漸落下，月亮灣的湖水隨著季節與日夜變化出不同的顏色，不斷改變的容貌百看不膩，而在這灣月中，還藏有著傳說故事。

兩座形如腳印般的平坦小島，在月亮灣中各別引人注意，相傳這就是嫦娥在奔月時所留下的足跡，也有人說這是西海龍王收復河怪時的腳印，更有人說是成吉斯汗在追擊敵人時所留下的，腳印的傳說眾說紛紜，但不論是哪個故事，都讓人在鳥瞰美麗又靜謐的藍色月牙形湖灣時，更添了點遐想。

蒙古語的喀納斯即是「美麗而神秘」，到訪的人無不贊同這樣的說法，這裡不但被譽為是神的後花園，更被稱做是人間最後一塊淨土，常年雲霧繚繞的神仙灣、景色秀麗的臥龍灣、還有臥龍灣河曲延伸出的月亮灣，這三河灣讓喀納斯的美成了經典。

(中時電子報)