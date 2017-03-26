英國舞蹈學校氣爆 至少32人受傷

舞蹈學校疑似發生氣爆事件，造成現場2人重傷，另外至少32人受傷。(圖為氣爆前後對比，摘自BBC)

英國默西賽德郡（Merseyside）一間舞蹈學校疑似發生氣爆事件，造成現場2人重傷，另外至少32人受傷。

據BBC報導，英國默西賽德郡一間舞蹈學校於25日晚間9點15分疑似發生氣體爆炸，爆炸後整座建築物被夷平。爆炸後約有12輛救護車及30至40名消防員趕來救災。現場建築物的磚塊與碎片散落一地，爆炸點附近的一座橋也受損，導致火車班次暫停。

附近住民表示，氣爆像是一場地震，整個房子都搖晃起來，窗戶破碎。遠在5、6英里遠的人也聽到爆炸聲，住民都跑到在戶外查看。

(中時電子報)