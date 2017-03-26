自由車環台賽 各國好手台北街頭飆速

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2017年國際自由車環台公路大賽今天在台北市舉行第一站，儘管天空飄雨、在警方交通管制下，各國好手沿著仁愛路，從市政府到景福門進行繞圈賽。

「2017年國際自由車環台公路大賽」從26日至30日舉行，台北為賽事首站，今年賽事為國際自由車總會2.1級頂尖賽事，全球21支自由車勁旅來台較量。

今天賽事從台北揭開序幕，台北市站城市繞圈賽，由市政府出發沿仁愛路並繞行景福門後折返，共繞行8圈，每圈10.4公里，總計83.2公里，台北市站的賽道特點成為衝刺好手的伸展台。

時隔4年再度參賽，「台灣前勁隊」派出陳建良、陳建州、楊武興、俞辰憲、黃冠霖5名好手，多次針對環台賽路線特訓，目標躋身團體總成績前六名。

今年包括美國聯合赫斯隊、義大利尼伯隊、美國諾瓦隊等三支職業洲際車隊；香港、俄羅斯和泰國則派出國家隊參賽。1060326

(中央社)