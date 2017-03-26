放寬氟派瑞喊卡 藍主張送立院審查
開放茶葉使用「氟派瑞」的新制將暫緩實施。國民黨立法院黨團今天表示，農藥殘留許可量應有嚴謹的審查標準，主張應送立法院審查；民進黨團總召柯建銘批狗尾續貂。
食藥署擬開放使用農藥「氟派瑞」惹議，日前急找專家開會並宣布政策不變，25日晚間9時卻又改口「暫緩實施」。與會毒物專家姜至剛批評，政府非但不尊重專家專業，還讓專家背黑鍋。
中國國民黨立法院黨團首席副書記長林為洲上午受訪表示，農藥殘留容許量標準應有一套嚴謹的審核機制，目前的專家會議僅具參考性質，這次農業殘留容許量標準的放寬引發爭議，凸顯現行機制急待檢討。
他表示，國民黨團將要求只要攸關全民食品安全，不可草率，一定要送立法院審查。
民主進步黨立法院黨團總召柯建銘表示，農藥氟派瑞等殘留許可標準已經決定暫緩實施，農委會主委林聰賢也說，專家驗證相關程序完備，但衛福部考量國人飲食習慣後，認為可能還有風險仍須評估，才宣布暫緩。
柯建銘說，衛福部考量到國人飲食安全等因素決定暫緩實施，因此沒有送立法院審查的問題，並批評送立法院審查的做法是狗尾續貂、不必再炒作。1060326
(中央社)
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