碩士生網購險被騙 警深入校園宣導

台中市警三分局深入校園，與老師、學生座談。（馬瑞君攝）

江姓碩士生日前到超商ATM前操作許久，員警上前詢問，才及時阻止他辛苦打工積蓄和預借薪資被詐騙集團所騙；為使學生有安全的學習空間，市警三分局勤工所深入校園舉行治安座談會，除提醒學生預防被騙，也叮嚀他們上網要謹慎，預防新型態網路犯罪問題。

正義派出所員警游騰元，日前值勤時，發現24歲江姓碩士生在超商ATM前操作許久，且手持電話神色緊張，向前詢問是否需要協助？江男說，因為網路購物賣家供稱其設定成分期付款，需要至ATM前依指示操作解除分期，他擔心其辛苦打工賺的學費會被扣光，已經準備將辛苦打工所存的積蓄與預借薪水約4萬元轉帳給詐騙集團。

游員立即告知江男此為常見的解除分期詐騙手法，請他中止轉帳動作，才保住了碩士生的辛苦積蓄。

鑑於此，警方也深入校園實施治安座談會，勤工派出所所長陳世儒等分局員警，前往中山醫學大學，除一般防竊、防搶、反毒及交通工作安全宣導外，也呼籲能利用學校集會時間，叮嚀學子新型態網路犯罪，因網路行為亦須受法律規範，使用上要謹慎，不會因藏身網路而能逃避刑責的。

另外，如性暗示、網路援交、盜取網路遊戲虛擬寶物、妨害他人名譽、偷拍或合成不雅照片再上傳等行為，也會構成網路犯罪，上網要懂得保護自我安全。

(中時)