南投梅子節 千人冒雨脆梅DIY

千人製脆梅DIY活動遇雨，來賓利用雨勢暫歇空檔為報名遊客示範開場。（沈揮勝攝）

雨中製脆梅DIY盛況。（沈揮勝攝）

會場現況。（沈揮勝攝）

即將赴美演出的新鄉國小布農族學童演出精彩。（沈揮勝攝）

原住民歌舞表演。（沈揮勝攝）

民眾製脆梅DIY。（沈揮勝攝）

為期1個多月、由南投縣政府及信義鄉農會合辦的南投梅子節系列活動，今天在新中橫公路旁的「梅子夢工廠」冒雨開鑼，上千民眾穿著雨衣，以鹽巴、木槌揉敲青梅果，自製好吃的脆梅。縣長林明溱說，梅子是南投縣山區最重要的農產之一，縣府及各農會都很重視，每年辦梅子節活動，透過行銷，希望能打響偏鄉的觀光產業。

南投縣政府表示，全縣青梅栽植面積1380公頃，占全台的32％，主產區在信義，另有水里、仁愛以及國姓。

今天在信義鄉梅子夢工廠以「千人製梅DIY」盛會為系列活動開鑼後，國姓、仁愛等相關農會將赴外縣市舉辦推廣會，5月6日回到水里車埕舉行閉幕。

今天的開幕儀式，由新鄉國小布農族小朋友及曼暉舞蹈團為活動開場；縣長林明溱、立委許淑華，縣府農業處長陳瑞慶、信義鄉長史強、前農委會主委陳志清，以及信義鄉農會理事長林石城、總幹事黃志輝、常務監事藍明憲多名來賓到場；另大陸杭州也有多名企業負責人參與盛會。

林明溱、黃志輝說，信義鄉新中橫一帶，每年最重要2大農業活動分別為春節前的梅花季、清明前後的梅子節，不管是一月賞覽梅花，或是四、五月享用梅果，統統跟梅子有關。

今年青梅產量預估僅為往昔正常產量的3成，可預期後續加工供貨將嚴重不足，但著眼於永續經營，早已打響名號的「千人製梅DIY」活動不能斷，青梅產量再怎麼不足，都要請遊客一起來分享自製脆梅的喜悅。

DIY活動參與人數規模設為1200人，但因開放預約報名秒殺額滿，今天雖然下雨，但臨時報名者多，在保留名額有限的情況下，不少人只能在旁「感染歡樂氣氛。

今天活動逢梅子夢工廠15周年，會場提供梅餐料理及原鄉烤豬免費品評，另在梅子夢工廠全廠產品85折特價，消費滿500元還可免費品嘗全新發表之「阿米怒（布農語全部之意，引申為乾杯）」名醇。（未成年請勿飲酒、禁止酒駕）

(中時)