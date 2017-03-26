前瞻計畫 郝龍斌質疑綁樁

中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，前瞻基礎建設計畫也只是「錢沾計劃」，這不是綁樁，什麼叫綁樁？政府應該擺脫花大錢、蓋建設來綁樁的迷思了。他並呼籲立法院必須嚴審計畫。

郝龍斌上午在臉書發文表示，行政院的前瞻計畫，原來並不是由中央根據國家整體未來的需要來規劃，而是由各地方政府提案爭取。這不是綁樁，什麼叫綁樁？

他說，地方政府的心態當然是先搶先贏，「漫天要價、就地還價」。所以大家可以從新聞看到，每一個縣市都提了數百億到千億以上的計劃。

郝龍斌表示，國家財政已經這麼困難了，到處閒置蚊子館難道還不夠？丟在水裡面的錢真的夠多了，民眾也不樂見一堆無意義的硬體建設了。

他說，到最後，這些錢是在投資國家未來能賺錢的金雞母？還是只是餵飽了特定的財團？創造的是特定的財團的營收，增加的是這些公司的就業機會。等又一個1兆元花完了，「前瞻計劃」也只是「錢沾計劃」，他呼籲立法院必須嚴審。1060326

(中央社)