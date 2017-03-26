香港特首選舉投票結束 開始點票

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香港行政長官（特首）選舉投票已於早上11時結束，票箱隨即移送到點票中心進行點票。

3名候選人林鄭月娥、曾俊華和胡國興早上一直在灣仔會議展覽中心的投票站外拉票，期間又與選委握手及拍照。

多名建制派選委表明投票給林鄭月娥，也有選委表示投票給曾俊華。

特首由1200（扣除身分重疊實際上只有1194人）名選舉委員會委員選出，據規定，任何候選人獲得過601票過半數選票，即可當選。1060326

(中央社)