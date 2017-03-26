MLB》郭泓志睽違5年 重返大聯盟春訓賽
郭泓志去年球季獲教士小聯盟約，重返美國職棒舞台，已是相當令人驚豔，不過日前春訓展現不錯的狀況後，26日教士對巨人熱身賽前，獲球團賞識被叫上大聯盟支援，儘管最後僅在牛棚練投沒有上場，但對於35歲、近年因傷所苦的小小郭而言，或許已經是一個重返大聯盟舞台不錯的好兆頭。
郭泓志前次在大聯盟春訓岀賽，得追溯到2012年；當時甫因傷勢跟心理焦慮症影響成績、甫離開道奇的他，打算換個環境來到水手，但於熱身賽後援登板6場，卻慘挨5轟、狂失13分，自責分率高達17.55，隨後遭釋出後又投奔小熊，卻一場未投就遭裁。經歷近半年等待未果後，決定返台加盟統一獅。
然而在中職的2年，郭泓志未能上演「不死鳥傳奇」，2014年首季繳出27救援、自責分率2.59佳績，隔年就因傷打打停停，2016年更因右肩關節唇手術報銷。季後未獲統一獅續約的他，卻盼到返美職的機會，於小聯盟春訓中繼4場，前役更投1局飆2K、飆出93英里速球(約149公里)。
郭泓志不錯的近況，也讓教士此役賽前把他叫上大聯盟支援，6下教士先發李察(Clayton Richard)遭遇無人出局、二壘有人危機時，一度在牛棚練投，後來李察撐完6局下場，教練團未選擇讓郭泓志出賽，終場教士因挑戰「投捕二刀流」的貝登寇特(Christian Bethancourt)砸鍋，7比8敗給巨人。
(中時電子報)
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