閃婚後解放 安以軒曬入浴照甜喊「幸福」

安以軒日前登記結婚，晉升成人妻。(圖／翻攝自安以軒微博)

安以軒曬浴照喊幸福。(圖／翻攝自安以軒微博）

36歲安以軒日前宣布和澳門百億CEO陳榮煉登記結婚，脫離黃金剩女行列，今（26日）她更新微博，小露香肩曬入浴照，窗外可看出人在新加坡，網友都直呼「是度蜜月去了？」

安以軒在微博曬出入浴照，雖然被泡泡遮掩，但素顏的她，皮膚緊緻紅潤，小露香肩微秀性感，她開心甜喊：「幸福的泡泡」，而從照片中可看出窗外風景是新加坡金沙酒店，網友都直呼「是度蜜月去了？」，還嬌喊這明顯不是自己拍的。

安以軒婚禮將辦在6月，會選擇海島國家，伴娘也有了確定的人選，那就是陳喬恩、夏于喬、劉品言及「Linda」廖語晴。

(中時電子報)