印度航艦成功試射巴拉克防空飛彈

印度購自俄國並改裝的超日王號，仍是印度目前唯一能動的航空母艦，自製的維克蘭特號(INS VIKRANT)服役時程還是遙遙無期。(圖/印度海軍)

印度目前唯一的航空母艦「超日王號」(INS Vikramaditya)完成艦用巴拉克短程短程防空飛彈(BARAK)的首次測試，這種以色列製的飛彈與船艦的導引系統成功整合。

防衛世界網(Defense World)報導，印度海軍官員稱，此次飛彈測試是在阿拉伯海進行，一架低飛高速的靶機進入目標區，超日王號的雷達補捉到目標後，導引巴拉飛彈成功摧毀目標。

印度的超日王號航空母艦，原先是舊蘇聯海軍基輔級航空巡洋戰艦的第4艘「巴庫號」(Baku)，在2004年轉售給印度，改名叫「超日王號」。印度委託俄羅斯將此型艦改造成全通甲板的正規航艦，拆除前緣的各式武裝。到2013年改裝完成。原先防空飛彈也是將要採用俄羅斯的，但是發展延誤，使得最終印度轉向與以色列採購巴拉克8型飛彈，做為航艦的近迫防禦。

印度超日王號航艦試射巴拉克8型飛彈，此型航艦才有完成自我防禦能力。(圖/Twitter)

巴拉克8型是以色列-印度合製的地對空飛彈（SAM），設計目的是在防範任何闖入領空的空中威脅，包括飛機、直升機、反艦飛彈、巡弋飛彈和無人機等，最大防衛範圍可達70公里，已經相當不錯；然而在2014年11月，印度與以色列在商討後，該型飛彈進一步擴張防禦範圍達到90公里。

(中時電子報)