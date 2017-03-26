印度航艦成功試射巴拉克防空飛彈
印度目前唯一的航空母艦「超日王號」(INS Vikramaditya)完成艦用巴拉克短程短程防空飛彈(BARAK)的首次測試，這種以色列製的飛彈與船艦的導引系統成功整合。
防衛世界網(Defense World)報導，印度海軍官員稱，此次飛彈測試是在阿拉伯海進行，一架低飛高速的靶機進入目標區，超日王號的雷達補捉到目標後，導引巴拉飛彈成功摧毀目標。
印度的超日王號航空母艦，原先是舊蘇聯海軍基輔級航空巡洋戰艦的第4艘「巴庫號」(Baku)，在2004年轉售給印度，改名叫「超日王號」。印度委託俄羅斯將此型艦改造成全通甲板的正規航艦，拆除前緣的各式武裝。到2013年改裝完成。原先防空飛彈也是將要採用俄羅斯的，但是發展延誤，使得最終印度轉向與以色列採購巴拉克8型飛彈，做為航艦的近迫防禦。
巴拉克8型是以色列-印度合製的地對空飛彈（SAM），設計目的是在防範任何闖入領空的空中威脅，包括飛機、直升機、反艦飛彈、巡弋飛彈和無人機等，最大防衛範圍可達70公里，已經相當不錯；然而在2014年11月，印度與以色列在商討後，該型飛彈進一步擴張防禦範圍達到90公里。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。