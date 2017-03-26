小三童假日伴父賣金紙 願成父雙腳幫分擔
就讀小三的曾國豪，每逢假日都陪著行動不便的爸爸去賣金紙，風雨無阻，也不曾有怨言，他希望成為爸爸的雙腳，幫忙分擔壓力，獲選家扶自強兒童。
家扶基金會今天舉行2017年全國自強兒童表揚，從5萬多名扶助的經濟弱勢兒少中，遴選出23名不畏逆境且友愛孝悌、勤奮向學或表現優異的兒童接受表揚，今年獲選的23名自強兒童，近8成有一個重病或行動不便的家人，11名是單親家庭，7名是隔代教養，5名是新住民子女。
獲選自強兒童的曾國豪，現在就讀小三，是今年獲獎者中年紀最小的，曾國豪的父親是小兒麻痺，母親去年因病過世，懂事的他，在家中擔任小媽媽角色，幫忙洗曬衣服、掃地、洗碗等家務，假日時更陪爸爸坐改裝機車去兜售金紙，即使下雨，也照常戴斗笠、穿雨衣跟父親去幫忙。
為了幫爸爸省錢，即使大熱天，曾國豪也不會隨便買飲料，總拿空瓶去裝開水，也從不吵著要買玩具或零食。曾國豪說，跟爸爸每週去賣金紙，有時也會感到辛苦，但覺得爸爸賺錢更辛苦，因此希望當爸爸的雙腳，幫忙分擔壓力，未來也希望當消防員，能賺錢幫忙家裡，又能幫助很多人。
曾國豪的父親也擔任神秘嘉賓，在頒獎後出現在現場，並給曾國豪帶來小禮物，講到曾國豪的孝順貼心，曾爸爸也忍不住頻頻拭淚。
另一位自強兒童謝子廷，媽媽在他小時候就離家，爸爸患有精神疾病，去年情況變嚴重，因此無法工作，而70多歲的阿嬤患有失智症、右眼失明，還有糖尿病和高血壓，平常需要倚靠輪椅代步才能出門。
乖巧的謝子廷，包辦掃地、曬衣服等家中雜事，還負責照顧阿嬤，協助阿嬤三餐吃藥、打胰島素等，為了照顧阿嬤，謝子廷放棄許多參與活動的機會，而阿嬤也很黏謝子廷，只要謝子廷不在，就會找孫子。
有一次阿嬤半夜血糖低，突然暈倒，聽到聲響的謝子廷發現後，趕緊打電話給姑姑求救，救回了阿嬤。謝子廷表示，小時候都是阿嬤照顧他，現在換他來照顧阿嬤，他一點也不覺得辛苦，而一路上他受到很多人幫助，未來也希望成為社工，幫助更多人。1060326
(中央社)
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