台鐵便當總舵手退而不休 油飯做成伴手禮

前台鐵餐旅總所經理李玉霞，是將台鐵便當多元化並賣到嚇嚇叫的總舵手，4年前退休後，仍未忘情餐飲，用當年對台鐵便當挑剔細節的精神，將油飯做成精美伴手禮，連店面都像咖啡廳。

最近台北市撫遠街三民公園旁出現一間高雅的新店面，不少民眾誤以為是咖啡廳，入內才知是油飯訂購及試吃的店。

這間名為「冊子」的店，靈魂人物就是李玉霞，去年5月台中總店開張，不到1年，應顧客要求，來台北開分店。

李玉霞在台鐵最令人稱道的就是擔任餐旅總所經理8年期間，為了讓台鐵便當多元化，建立更好的口碑，用自假到日本體驗各種鐵道便當，後來建立製作台鐵便當sop，銷售量從每天1200份拉升到1萬5000份，並打開國際知名度。

李玉霞從台鐵退休後，仍離不開餐飲，先是被大陸挖角，開發大陸鐵道便當市場，後來回台協助兒子和一群年輕人，在台中創立鐵味便當。

去年初，李玉霞孫子誕生，在準備彌月禮時，李玉霞建議不如自己做，雖然只是送親友，李玉霞還是很慎重，不但挑選良質米，黑芝麻油，佐料除了一般油飯常見的粟子、香菇、蝦米、魷魚、肉絲外，還加了費工的古早味蛋酥，結果油飯大受歡迎，親友紛紛鼓勵商品化。

李玉霞和鐵味便當的班底決定接受挑戰，賣一款有別於傳統的油飯，而且不是只有當滿月時的贈禮，也可做為平常的伴手禮。

李玉霞再次使出當年做台鐵便當的挑剔精神，所有食材一律嚴格把關，米飯一定用木桶蒸，油飯裡的雞腿，除了一般的炸雞腿，還有入味的蜜汁雞及油雞可選擇。

油飯正式開賣前，在李玉霞要求下，實驗了數十次，就是為了煮出口感佳且不油膩的油飯。

取名「冊子」意謂人生就像一本冊子，裡頭的風景值得慢慢咀嚼。

李玉霞說，「冊子」的店面及產品包裝設計，都是由年輕人發想，她堅持的是任何細節都不馬虎，才會有讓顧客放心的品質。1060326

(中央社)