川習會 章家敦：讓川普做自己

美中兩國元首預計下月初在佛羅里達州會晤，美國華裔作家章家敦指出，川普幕僚過去強迫川普接受一中政策，川習會上就讓川普做自己吧。

章家敦（Gordon G. Chang）24日在「國家利益」（National Interest）雜誌網站發表專文指出，美國總統川普（Donald Trump）2016年5月於競選活動公開說，「不能繼續讓中國強暴美國。」這是川普批中國的用語最強烈的一次。川普將與中國大陸國家主席習近平會面，兩位領導人也許可以有「全新的開始」。

章家敦認為。川習兩人都追求國家主義政策，視彼此為最重要的對手，即使會談保持君子風度，都應在佛羅里達州的馬阿拉歌（Mar-a-Lago）度假村講清楚說明白。

章家敦批評美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）在北京重複北京用字的談話「太超過」。華府政策圈幾乎都認為美國應與中國保持友好，中方才會在其他議題上協助。北韓議題近期再上檯面，華府政策圈又一面倒指處理北韓需要中方協助。

章家敦寫到，「華府各界支持這種論調已數十年，但沒有效果，美國官員仍在失敗中嘗試。」不過有前任官員指北韓問題只有糟糕與更糟糕兩種選擇。也有現任官員認為北韓問題嚴重之際，不能多起事端，美方必須先取得中方協助。

川普政府對人權議題的興趣也不高，華盛頓郵報（Washington Post）報導，美國政府拒絕加入11國譴責中方侵害大陸人權律師的行動，這是國務院方面的決定。章家敦指出，無論提勒森的態度為何，美國在中國人權問題上缺席，只會讓習近平認為川普政府畏懼激怒中方。

章家敦批評，美國與中國打交道多年，仍不瞭解中方只看重「實力」。習近平就快訪美，川普政府或許應減少對中方元首的敬重程度，可從「菜單」先開始。

2015年8月，川普曾在福斯新聞網（Fox News）政論節目中說，「不會以國宴款待習近平，只會給他麥當勞漢堡，並告訴他，必須把工作搞定。」

章家敦最後指出，兩位領袖確實有很多工作得完成。有官員已經說北韓是迫切的威脅，川習會4月就要登場，希望屆時「大麥克」（Big Macs）會在兩人餐單上。1060326

(中央社)