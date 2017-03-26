刈包配好茶 渥太華旅展飄台灣味

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2017「渥太華旅展」今、明兩天在加拿大首府渥太華盛大登場，台灣展攤在電音三太子、台灣茶、台灣漢堡「刈包」等台灣味加持下揭幕，成為亞洲展區一大亮點。

渥太華旅展是加拿大規模最大的旅展之一，每年都有30多國、200多個攤位參展，吸引超過1萬7000名業者和消費者到場參觀。

旅展今年在Shaw Centre舉行，台灣展攤以自然美景與文化風光為設計主軸，魅力十足。台灣駐加拿大代表龔中誠也特別到場主持台灣展攤開幕記者會，為台灣觀光加油打氣。

台灣展攤請出電音三太子，用炫麗俏皮的步伐為展攤揭幕，現場並提供台灣茶道供與會者品茗，同時還舉辦了「美食展演」，由在渥太華經營近30年、深受加拿大前總理哈珀喜愛的「兄弟餐館」主廚大顯身手，在現場獻上近年風行歐美的台灣經典小吃「刈包」。香滑控肉搭配酸甜合宜的酸菜與花生粉，有幸試吃到的民眾紛紛大呼過癮。

今年台灣展攤邀請在加拿大當地銷售台灣旅遊行程的旅遊業者大班旅遊（Taipan Tours) 及假期旅遊（Mandarine Holidays）共同參展，呈現台灣當地豐富的自然與人文景觀，希望讓到訪者感受到全方位的感官饗宴，強化台灣印象，鼓勵大家親訪寶島。

根據台灣觀光局統計，2016年加拿大訪台觀光旅客共計10萬6197名，不但首度突破10萬人次，也比2015年增加17%。

觀光局駐紐約辦事處主任張維庭表示，2016年北美市場表現亮眼，顯示台灣旅遊市場穩定成長。台灣多元獨特的文化特質，是成功吸引加拿大人士訪台的主因。駐紐約辦事處今年將持續透過異業結盟、整合行銷等手法積極招攬，按月舉辦觀光推廣活動，以吸引更多國際觀光客親自體驗寶島之美，再創台灣旅遊新高峰。1060326

(中央社)