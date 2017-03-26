3月26日中視午間新聞速速報

《港特首選舉 將選出女特首?》

香港特首選舉今天登場，前政務司司長林鄭月娥可望獲得親北京選委支持，被認為是最有可能當選的人；而前財政司司長曾俊華雖然獲得泛民力挺，不過還是難以獲得建制派的選票；前法官胡國興則被認為難以當選，但是依舊不放棄希望。

《台版太陽的後裔 男主角曝光?》

國防部籌拍台版《太陽的後裔》，傳出男主角人選出爐！由隸屬陸軍儀隊、身高超過185公分的孟霆擔任，因為孟霆表演花式操槍相當出色，加上身為儀隊教育班長，被列為男主角優先人選。

《濕冷再一天 明全台轉舒適》

今天持續受到冷氣團影響，晚上開始到明天清晨最冷，北部低溫下探12度、中南部也只有15~17度。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播劉品薇播報的中視午間新聞！

(中時電子報)