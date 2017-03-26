PGA》世界比洞賽4強出爐 球王強森爭近6周第3冠
WGC系列賽年度第2戰Dell世界比洞賽，26日產生4強，美巡當紅炸子雞「球王」美國重炮強森也在其中，他將在27日最後1天爭奪近6周第3冠。
4強除了強森，還有日本谷原秀人、美國哈斯，西班牙21歲新秀拉姆，27日最後1輪形成美、日、西3國選手爭冠局面。
強森2月19日在Genesis公開賽封王，同時成為史上第20位「球王」，3月5日WGC墨西哥錦標賽首度以世界第1頭銜出賽再奪冠，27日如果再封王，將包辦美巡2016-17球季前2場WGC冠軍，以及6周之內狂捲3勝。
強森26日先在16強戰以「贏5洞剩4洞」大勝同胞強生，接著8強賽遇到第8種子瑞典好手諾南，再以「贏3洞剩2洞」過關晉級。27日4強賽將遇上第54種子谷原秀人，看好勝算高。
谷原秀人本屆打出大黑馬姿態，先在16強打敗英格蘭好手凱西，再於8強賽以「贏4洞剩2洞」氣走英格蘭名將費雪，取得強門票。
本季已贏得1冠的拉姆，則在16強與8強分別擊敗美國霍爾三世與丹麥傑爾森，闖進4強。
擁有萊德盃最多勝的美國46歲老將米克森，闖過16強，但8強卻中箭落馬，打到第17洞以「輸2洞剩1洞」，敗在第42種子哈斯手中，止於8強。
(中時電子報)
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