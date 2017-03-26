川普健保改革跳票 川粉心疼護主
美國總統川普上任來的第1個重大立法提案─健保改革立法徹底失敗，讓他全美的支持者大為不滿，左批保守派、民主黨，右打國會中未支持川普的共和黨同志。
只有川普本人免於被這場怒火波及。
路透社報導，對於川普選舉支票跳票，未能大幅改革美國健保系統，許多當初投票給他的選民顯然不打算為難他，並以他才上任不久幫他解套。
來自佛州三一地區、71歲的納比（Tony Nappi）表示：「身為1個商人，他不會接受『不』這種答案，」跟自己其他週末壘球隊共和黨同志一樣難掩失望的他說：「他會把事情做好的。」
退休護士、70歲布爾多（Ramona Bourdo）說：「他又不是在揮舞魔杖，」正在阿肯色州小岩城郊區麥當勞吃早餐的布爾多說：「我還沒對他失去信心。」
21歲共和黨員，同時也是川普支持者的馬丁（JoelMartin）則表示：「只能一部分是他（川普）的錯，」「對於去做他需要做的事、讓健保法案在國會通過，我不認為他個人的相關知識已經足夠。」
來自紐約市史塔登島（Staten Island）的82歲麥迪遜（Jeanette Madison）雖註冊為獨立選民但投給川普，與死忠共和黨員同感這場挫敗。
她說：「錯在國會裡的民主黨與共和黨員，他們是一群壞蛋，我受夠了。」正在街上遛狗的她為自己爆粗口道歉。
「衛報」（Guardian）報導，來自紐約布魯克林區的艾迪納（Hedy Aldina）說，川普「是道地紐約客，是街頭鬥士，且我認為他知道自己在做什麼」。
艾迪納說，川普「一直被反對陣營打下來，不是他的錯」。（譯者：中央社許湘欣）1060326
(中央社)
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