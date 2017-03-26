日皇若退位 可能搬遷至東宮御所

日本「讀賣新聞」報導，目前日本政府正在研議日皇退位的細節，包括退位之後的住處，可能遷至目前皇太子居住的東宮御所。

如果日皇明仁生前退位，將從目前居住的皇宮御所，遷到目前皇太子德仁居住的東宮御所。而皇太子當上新日皇後，將搬到皇宮御所。

明仁當年為皇太子時，與美智子婚後隔年，即1960年6月起，至1993年12月止，是住在赤(土反)御用地（東京都港區）的東宮御所。

報導說，有關日皇明仁退位，日本政府考慮改年號的日程是2019年1月1日，屆時日皇明仁伉儷將在睽違30年後，重返東宮御所居住。

日本政府內部有人研議，皇太子德仁與皇太子妃雅子、女兒愛子一家搬出東宮御所後，東宮御所將整修，在完工前，明仁伉儷將暫時住在赤(土反)御用地的設施或御所。

有日府相關人士表示，明仁伉儷與德仁一家的住所互換方案，符合明仁的心意，希望在處理日皇退位一事上所產生的費用，最好能控制在最小的程度。1060326

(中央社)