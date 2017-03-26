日皇若退位 可能搬遷至東宮御所
日本「讀賣新聞」報導，目前日本政府正在研議日皇退位的細節，包括退位之後的住處，可能遷至目前皇太子居住的東宮御所。
如果日皇明仁生前退位，將從目前居住的皇宮御所，遷到目前皇太子德仁居住的東宮御所。而皇太子當上新日皇後，將搬到皇宮御所。
明仁當年為皇太子時，與美智子婚後隔年，即1960年6月起，至1993年12月止，是住在赤(土反)御用地（東京都港區）的東宮御所。
報導說，有關日皇明仁退位，日本政府考慮改年號的日程是2019年1月1日，屆時日皇明仁伉儷將在睽違30年後，重返東宮御所居住。
日本政府內部有人研議，皇太子德仁與皇太子妃雅子、女兒愛子一家搬出東宮御所後，東宮御所將整修，在完工前，明仁伉儷將暫時住在赤(土反)御用地的設施或御所。
有日府相關人士表示，明仁伉儷與德仁一家的住所互換方案，符合明仁的心意，希望在處理日皇退位一事上所產生的費用，最好能控制在最小的程度。1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。