陸財經官員談MSCI納A股：審慎樂觀
中國證券監督管理委員會副主席方星海25日在博鰲論壇對媒體表示，對MSCI（明晟）今年納入A股的態度「審慎樂觀」。大陸A股今年是第4次衝刺MSCI的新興市場指數。
陸媒「21世紀經濟報導」指出，MSCI 23日在網站公布了將大陸A股納入其全球新興市場指數的新提案，並表示正在向市場參與者徵求意見。
與去年的提案相比，最大的改變在於，新提案只考慮納入可通過滬港通和深港通交易的大盤股，並排除在H股也上市了的A股。如此一來，被納入的A股數量將由原來的448家大減約至169家。
大陸A股已3次衝刺MSCI未果，主要障礙包括QFII（合格的境外機構投資者）每月資本贖回額度、停牌規則、大陸交易所對涉及A股的金融產品進行預先審批的限制。
報導引述中信策略團隊的報告指出，今年MSCI納入A股概率為60%，示範效應大於實質衝擊。
MSCI在諮詢市場意見後，將於6月份宣布決定。目前，全球有約1.6兆美元的資產追蹤該指數。1060326
(中央社)
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