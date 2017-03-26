港特首選舉 獅子山再現真普選布條

香港行政長官（特首）選舉上午舉行，泛民主派團體今天上午也舉行示威遊行等抗議活動。此外，香港社會民主連線今天也在獅子山山壁上掛上「占中」運動期間的「我要真普選」布條。

香港特首選舉投票於今天上午9時至11時在灣仔會議展覽中心舉行，由1194名選舉委員會委員投票選出新特首。3名候選人包括香港前政務司長林鄭月娥、前財政司長曾俊華和前法官胡國興上午則在場外拉票。

香港明報即時新聞引述社民連副主席黃浩銘表示，他們今天在獅子山峭壁掛上了「我要真普選」巨型黃色布條，「3年前要求的是一個真正普選，是我們一班仍記得雨傘運動的人，希望記得這事情」。

他也提到，了解有些泛民主派以支持候選人曾俊華表達對香港政治體制的抗議，但他認為，曾俊華與自己爭取的事情「不是走在同一條路」。這次香港特首選舉是「小圈子選舉」，應像以往一樣「用白票（廢票）抗議小圈子選舉」。

根據公開資料顯示香港2014年「占中」運動（又稱「雨傘革命」）期間，泛民派人士於10月23日中午在象徵香港精神的獅子山上，掛出長度達10層樓高度，寫有「我要真普選」的黃色巨型布條，在東九龍的黃大仙、鑽石山等地均能清楚見到，有關照片隨即在網上瘋傳。

此外，香港民間人權政線等團體今天也發起「自己政府自己揀」示威遊行，反對北京當局干預選舉，期間示威者衝出中環廣場示威區。

民陣召集人區諾軒表示，上午參與遊行人數較昨天中午的集會少，相信與下雨有關。

另一方面，梁國雄、劉小麗、邵家臻、羅冠聰、陳志全、朱凱迪、張超雄等7位泛民主派香港立法會議員先前已表明會投廢票，今天也一同到場投票。

7人步入會場時沿途示威，一邊手持包括「廢除功能組別、落實全面普選」、「堅持公民提名，我要真普選」、「打破官商鄉黑、還我民主規劃」等標語，一邊高叫「我要公民提名」、「撤銷8‧31」的口號。期間維安人員並未上前阻攔，現場秩序也未受影響。

香港特首選舉投票已於上午11時結束，票匭隨即移送到點票中心點票。據規定，任何候選人獲得過601票過半數選票，即可當選。1060326

(中央社)