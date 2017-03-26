失智症共同照護網 打造新北友善城
新北市幅員遼闊，城鄉差距大，服務資源不均，市府衛生局長林奇宏邀7家失智症核心醫院達成共識，在29區打造全國首創的失智症共照網路，爭取中央補助，造福失智症家庭。
永和警分局新生派出所今天表示，警員何旻家、陳俊宏、吳宣霈，日前巡邏時，發現82歲葉姓婦人呆站，忘記自己住在哪裡，滿臉無助，且身上又沒有證件。
警員耐心詢問，葉婦記憶自己家附近有2間靠很近的小學。員警研判頂溪國小和及人國小，隔著一條文化路，經查訪，順利幫蔡婦回家。
新北市府衛生局表示，統計106年1月底，65歲以上老年人口數超過44萬，依據失智症各年齡層盛行率推估，新北市失智症人口數已超過3萬人。
衛生局說，失智症為複雜性疾病，需要連續性、全人性及整合性的照護，且從罹病到完全失能，期間約8到10年，對家庭社會都是沉重負擔。
新北市府衛生局副局長高淑真表示，去年開始規劃失智症防治網，包含以照顧者角度編撰完成「失智關懷手冊」、推動失智症個案管理、建置失智症網路平台，及擴大瑞齡學堂服務量能等。
失智症共照網路的7家核心醫院包括板橋亞東、三峽恩主公、淡水馬偕、新店耕莘、雙和醫院與汐止國泰及台北慈濟。
未來提供全新北市失智症病患，個案管理，從醫療照護、社會福利、家庭支援、營造友善社區，到預防走失等協助資源。衛生局將協助，尋找在地社區空間，成立失智症服務據點，打造國內第一個全方位的失智症共同照護網。
衛生局表示，鶯歌陶瓷博物館目前正引入國外記憶博物館理念，將文化元素導入失智照護與喘息服務，期待未來醫院與陶博館能跨領域合作。
衛生局心理衛生及長期照顧科長杜仲傑說，中央預定4月公佈今年核定補助失智照護服務計畫結果，新北市盼望連結相關產業與專業團體，參與共同照護網路，造福失智症家庭。1060326
(中央社)
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