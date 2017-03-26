富邦天使處女秀 隊史首戰增添甜美熱力
中華職棒25日開幕戰，富邦悍將專屬啦啦隊「Fubon Angels」首次在球場正式演出，儘管天空不斷飄雨，女孩們滿滿熱情，用舞蹈與笑容點燃觀眾席的氣氛。
富邦啦啦隊Fubon Angels經過3階段的徵選，從近百名的報名者中選出12名，經過30多天的集訓，25日在開幕戰一壘側展現集訓成果，天使們穿著球隊帽T，隨著應援歌曲、特殊手勢、炒熱現場加油氣氛。
成員中，橘子、卡卡、Grace是原本義大犀牛Rhinos Angels成員，東東、豆芽是前兄弟啦啦隊Passion Sisters隊員，Julie曾經效力統一獅Uni-Girls，人氣最旺的Amis是前桃猿啦啦隊LamiGirls成員。
7名啦啦隊學姐加上猩猩、Anny、慈妹、松鼠、Jamie等5名新成員，共12名，以全新「Fubon Angels」身分，要帶給球迷滿滿的熱情與活力。
卡卡是前義大犀牛啦啦隊的一員，她說在去年球季結束之後，心情很忐忑，不知道能否重回球場？現在很開心成為新Angels，「看到滿滿的球迷有種回到冠軍戰的感覺，很感動」。
新成員不見生澀，Anny表示不會有壓力，第一次進到棒球場，感受到球迷的熱情，球迷跟著Angels一起做應援動作，就像年度口號「Fire up」一樣，火力全開。
集訓很久，就為了帶來一整季的應援，Jamie表示第一次在球場跳舞很緊張，雖然遇到下雨，但是散發熱情給球員、也給現場球迷，讓他們能感受到Angels滿滿的熱情。
「學姐」卡卡說，當年第一次上場很緊張，直誇學妹們的第一次的表現還比學姐好，還偷偷跟學妹說「跳錯就裝可愛就對了」。也希望球迷不要害怕跳錯，一起跟著跳就對了。1060326
(中央社)
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