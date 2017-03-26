中油汽柴油價格明起調降0.2元、0.3元

中油公司依浮動油價機制計算，自明（27）日凌晨零時起調降各式汽油價格每公升0.2元、各式柴油價格每公升0.3元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升23.6元、95無鉛汽油每公升25.1元、98無鉛汽油每公升27.1元、超級柴油每公升21.2元。

中油公司指出，本週國際油價雖因石油輸出國組織(OPEC)考慮延長減產協議停止大幅下跌，但受到美國商用原油庫存續增及頁岩油產量創新高的影響，國際油價仍呈現疲弱行情。本週調價指標7D3B週均價為每桶49.70美元，較前週50.14美元，下跌0.44美元，新台幣兌美元匯率升值0.308元，國內油價依公式計算跌幅為1.49％，汽、柴油每公升各調降0.2元、0.3元。各式汽、柴油參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格應以各營業點公告為準。

中油公司強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者在享受國內低油價的同時，應體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

(中時電子報)