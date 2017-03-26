侯怡君今早出面講利菁事件：覺得很內疚、自我改進檢討

侯怡君（左）日前和楊貴媚為新戲宣傳，今出面講利菁事件。（資料照片）

侯怡君早上談到利菁事件，落淚說會學習放下。（民視提供）

侯怡君早上談到利菁事件，落淚說會學習放下。（民視提供）

對於先前和利菁的不愉快，侯怡君今天早上表示，經過2天的沈澱和自我檢討，對於性別議題和跨性別的無心的不是故意的，間接傷害到他們覺得很內疚。

這次的錯誤學習到很多和問題，也自我改進檢討。對於她放在心裡十幾年，忘不了當初節目上對方語帶諷刺的口吻和態度，十幾年造成很大的傷痛。她必須學習放下，這次經驗讓自己變成最討厭的人和「霸凌者」，對民視《媽媽不見了》劇組所有用心的工作人員和工作人員道歉，因為自己拖累大家，被模糊焦點真的很抱歉，不要因為個人的錯誤模糊這部戲。

(中時)