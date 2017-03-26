廣東中山凌晨首次發布限購房政策

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繼廣州、佛山之後，今天凌晨，廣東省中山市政府首次發布樓市限購政策。非戶籍居民需半年繳交個稅或社保證明，補繳不算。

限購令具體內容為，以家庭為單位，本市戶籍限購3套房。非本市戶籍首套需半年在中山納稅或社保證明，補繳不算；二套需2年社保，二套以上限購。

符合條件的購房者，首套房最低首付款比例30%，二套房最低首付款比例40%。對本市戶籍家庭暫停發放第三套及以上住房的商業性個人住房貸款。對非本市戶籍家庭，暫停發放第二套及以上住房的商業性個人住房貸款。

(旺報)